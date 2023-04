Der israelische Präsident Isaac Herzog ( Virginia Mayo/AP)

In Yad Vashem betonte er, vor allem in der Zeit bis zum Unabhängigkeitstag kommende Woche müsse man über jeden Streit erhaben sein. Israel sei ein Volk und werde es bleiben. Herzog verwies damit auf die Auseinandersetzungen wegen des geplanten Umbaus im Jusitzsystem. Seit Monaten gibt es gegen die in Teilen rechtsextreme Regierungskoalition von Ministerpräsident Netanjahu Massenproteste.

In Israel wird dieses Jahr vor allem an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren erinnert. Das Land begeht am 17. April einen eigenen Gedenktag. International wird am 27. Januar der Opfer des Holocausts gedacht.

