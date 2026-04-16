Chiles neuer Präsident Kast stellte seine Wirtschaftsreformpläne vor. (AFP / HANDOUT)

Das Paket umfasst mehr als 40 Maßnahmen, darunter die Reduzierung der Körperschaftssteuer von 27 auf 23 Prozent. Gesenkt werden soll etwa auch die Mehrwertsteuer beim Kauf neuer Wohnungen. Kurz nach seiner Amtsübernahme im März hatte Kast bereits die Budgets der Ministerien zusammengestrichen und Maßnahmen zur Stabilisierung der Kraftstoffpreise abgeschafft, was zu einem sprunghaften Anstieg der Benzin- und Dieselpreise geführt hatte. Erklärtes Ziel des Präsidenten ist es, Wachstumsraten in Höhe von vier Prozent zu erreichen. Außerdem will Kast das Haushaltsdefizit verringern.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.