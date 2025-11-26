Er kündigte ein Sonderbudget in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar an. Damit soll unter anderem ein Luftabwehrsystem ähnlich dem "Iron Dome" in Israel aufgebaut werden. Lai hatte angekündigt, die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Hintergrund sind die seit Jahren zunehmenden militärischen Drohungen Chinas.
Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit Gewalt unter Kontrolle gebracht werden soll.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.