Frankreichs Präsident Macron. (AP / Guillaume Horcajuelo)

Macron sagte bei einem Termin in Marseille, die Justiz müsse den Vorfall so rasch wie möglich aufklären. Er wolle der Familie des jungen Nahel die Solidarität und das Mitgefühl der gesamten Nation übermitteln.

Der Jugendliche war am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen worden, als er plötzlich losfuhr. Dies zeigt ein Video von dem Vorfall. Der Polizist wurde wegen des Verdachts des Totschlags festgenommen. In der Nacht auf Mittwoch war es in Pariser Vororten zu Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen. Randalierer attackierten Polizisten mit Feuerwerkskörpern und setzten Autos in Brand. 25 Polizisten wurden verletzt und mehr als 30 Personen festgenommen. Die Regierung kündigte erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für die Hauptstadt und andere französische Städte an.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.