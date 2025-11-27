Die ersten Teilnehmer würden im kommenden Jahr starten. Die jungen Freiwilligen würden ausschließlich in Frankreich selbst und in den französischen Außengebieten dienen, und nicht Teil von Auslandseinsätzen sein, betonte Macron.
Frankreich will damit angesichts zunehmender Bedrohungen durch Russland für Europa seine Streitkräfte stärken. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, die vor knapp 30 Jahren abgeschafft wurde, ist nicht geplant.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.