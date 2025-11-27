Frankreich
Präsident Macron stellt neuen freiwilligen Militärdienst vor

Der französische Präsident Macron hat ein neues Militärdienst-Programm für Freiwillige vorgestellt. Das Programm richte sich an 18- und 19-Jährige Männer und Frauen und werde zehn Monate dauern, sagte Macron auf dem Militärstützpunkt Varces in den französischen Alpen.

    Präsident Macron steht hinter einem Rednerpult, hinter ihm die Landesfahne und Soldaten.
    Frankreichs Präsident Macron stellt den neuen Militärdienst des Landes vor. (AP / Thomas Padilla)
    Die ersten Teilnehmer würden im kommenden Jahr starten. Die jungen Freiwilligen würden ausschließlich in Frankreich selbst und in den französischen Außengebieten dienen, und nicht Teil von Auslandseinsätzen sein, betonte Macron.
    Frankreich will damit angesichts zunehmender Bedrohungen durch Russland für Europa seine Streitkräfte stärken. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, die vor knapp 30 Jahren abgeschafft wurde, ist nicht geplant.
    Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.