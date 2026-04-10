Diplomatie

Angesichts der zahlreichen Konflikte sei der Einsatz für Frieden Pflicht und Anspruch, erklärte Macron nach einer Privataudienz bei Leo XIV. Der Papst verurteilte die sinnlose und unmenschliche Gewalt im Nahen und Mittleren Osten. Christen könnten nicht an der Seite jener stehen, die Bomben abwürfen, sagte er. Beide äußerten die Hoffnung, dass durch Dialog und Verhandlungen ein friedliches Zusammenleben wieder möglich werden könne.
Der in den USA geborene Papst hat wiederholt die Politik der Regierung in Washington kritisiert.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.