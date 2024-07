Präsident Macron erklärte in einem Brief an König Mohammed VI., Gegenwart und Zukunft des Gebiets lägen im Rahmen der marokkanischen Souveränität. Er unterstütze den von Marokko 2007 vorgeschlagenen Autonomieplan, schrieb Macron weiter. Frankreich folgt damit in etwa den Positionen Spaniens, der USA sowie Israels.

Die Westsahara war bis 1975 eine spanische Kolonie. Nach dem Abzug Spaniens annektierte Marokko mehrere Gebiete des rohstoffreichen Territoriums. Die Bewegung Frente Polisario strebt in der Westsahara nach einem unabhängigen Staat und wird dabei von Algerien unterstützt.

Nach Bekanntwerden des Briefs von Macron rief Algerien seinen Botschafter aus Frankreich zurück.

