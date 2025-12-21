Der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" im Persischen Golf (dpa / AP Images / Christophe Ena)

Er soll bis 2038 in Dienst gestellt werden und den in die Jahre gekommenen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" ersetzen. Bei einem Besuch der in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationierten französischen Soldaten bezeichnete Macron das geplante Kriegsschiff als "wichtiges Symbol der Stärke" Frankreichs in unruhigen Zeiten. Der neue Flugzeugträger wird ebenfalls mit einem atomaren Antrieb ausgestattet sein und soll mit Platz für dreißig Kampfflugzeuge deutlich größer sein als sein Vorgänger.

Demnach wird er mit rund 80.000 Tonnen Verdrängung fast doppelt so schwer, 310 Meter lang und 85 Meter breit sein sowie Platz bieten für 30 Kampfflugzeuge und 2.000 Besatzungsmitglieder. In Frankreich ist vom größten Kriegsschiff Europas die Rede.

Der Generalstabschef der französischen Streitkräfte betonte, das neue Schiff müsse zudem Drohnen aller Art transportieren können und die Fähigkeit besitzen, ständig auf See zu sein. Der bisherige Flugzeugträger "Charles de Gaulle" steht der Marine wegen der aufwendigen Wartung nur in 65 Prozent der Zeit zur Verfügung.

Frankreich startet den Bau seines neuen atomar betriebenen Flugzeugträgers.

