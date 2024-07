Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Archivbild) (picture alliance / Hans Lucas / Xose Bouzas)

Andernfalls käme es während des internationalen Sportereignisses zu einem Durcheinander, sagte Macron in einem Fernsehinterview. Mit Blick auf die künftige Regierungsspitze meinte der Präsident, es gehe nicht um Namen. Entscheidend sei, welche Mehrheit in der Nationalversammlung Reformen durchsetzen könne. Die neue Regierung müsse einen Haushalt verabschieden und das Land voranbringen können. Macron rief die Abgeordneten zur Zusammenarbeit auf.

Am Abend hatte das Linksbündnis "Neue Volksfront" als Kandidatin für das Amt der Regierungschefin die unbekannte Wirtschaftsexpertin Lucie Castets vorgeschlagen. Das Linksbündnis ist nach den vorgezogenen Neuwahlen im Juni

stärkste Kraft in der Nationalversammlung, vor dem Regierungslager und den Rechtspopulisten. Die Allianz, die sich aus Kommunisten, Sozialisten, Grünen und der linkspopulistischen Partei "Unbeugsames Frankreich" zusammensetzt, hatte sich gebildet, um einen Erfolg der rechten Partei Rassemblement National von Marine Le Pen in den Stichwahlen zu verhindern.

