Venezuelas Präsident Nicolas Maduro (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matias Delacroix)

Ihre Differenzen dürften nicht zu einem militärischen Konflikt führen, sagte Maduro in einem Video. Er warf den USA vor, einen gewaltsamen Regimewechsels in Venezuela anzustreben und forderte Washington auf, die Souveränität seines Landes zu respektieren. Maduro erklärte zugleich, dass er mehr als 5.300 Einheiten aktiviert habe, um sich gegen mögliche Versuche eines von den USA gestützten Regimewechsels zu verteidigen.

Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten verschärft. Die USA haben mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Karibikküste verlegt. Sie begründeten dies mit einem Einsatz gegen Drogenschmuggler. Vor wenigen Tagen beschossen US-Streitkräfte ein angebliches Drogenschmuggler-Boot aus Venezuela und töteten dabei elf Menschen.

