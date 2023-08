Umweltbundesamt

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" stören mit ihren Aktionen regelmäßig den Straßenverkehr in Deutschland. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Aktionen riefen in der Bevölkerung überwiegend Widerstand und Ablehnung hervor, sagte Messner in Berlin bei der Vorstellung einer Studie zum Umweltbewusstsein der Gesellschaft. Dies schade dem Klimaschutz im Allgemeinen, weil Unternehmen, Startups sowie Menschen, die sich für den Erhalt der Umwelt einsetzten, ebenfalls in Misskredit gerieten. Das von dem überwiegenden Teil der Bevölkerung für relevant erachtete Anliegen werde dadurch in Gänze desavouiert, erklärte Messner.

Die "Letzte Generation" macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen oder Flughäfen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Klimaaktivisten stehen dabei auch selbst im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es geht dabei um unterschiedliche Tatbestände wie Sachbeschädigung, Nötigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

