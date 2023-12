Mit umfangreichen Gesetzesänderungen will Argentiniens Präsident Milei das Land aus der Krise führen. (AFP / LUIS ROBAYO)

So soll unter anderem der öffentliche und wirtschaftliche Notstand in Argentinien bis Ende 2025 ausgerufen werden. Er soll zudem um zwei weitere Jahre, also bis zum Ende von Mileis Amtszeit, verlängert werden können. Damit hätte der Präsident gegenüber dem Parlament weitreichende Befugnisse in zahlreichen Fragen. Das Reformpaket umfasst über 660 Artikel. Vorgesehen sind unter anderem Beschränkungen für Demonstrationen, eine Wahlreform, Steueränderungen sowie die Privatisierung öffentlicher Unternehmen. Ob Milei seine Forderungen umsetzen kann, ist unklar. Seine Partei hat im Parlament keine Mehrheit.

Gegen die Reformpolitik Mileis gingen gestern tausende Menschen in Buenos Aires auf die Straße.

Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt derzeit bei über 160 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.