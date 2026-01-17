Ugandas Präsident Yoweri Museveni (dpa / picture-alliance / Dai Kurokawa)

Laut dem amtlichen Endergebnis kam der 81-Jährige auf knapp 72 Prozent der Stimmen. Er kann demnach seine siebte Amtszeit antreten. Museveni regiert das ostafrikanische Land seit 1986 zunehmend autoritär.

Musevenis wichtigster Herausforderer Bobi Wine erhielt laut den Behörden knapp 25 Prozent der Stimmen. Er sprach anschließend von Wahlbetrug und rief zu Protesten auf. Die Regierung hatte vor und während der Abstimmung das Internet blockiert.

Wine entging nach eigenen Angaben kurz nach seiner Stimmabgabe einer Entführung durch staatliche Einsatzkräfte. Über den Onlinedienst X schrieb er, Militär und Polizei hätten sein Wohnhaus überfallen. Wine stand dort bereits seit Donnerstag unter Arrest. Der frühere Musiker erklärte weiter, er halte sich nun versteckt; seine Frau und weitere Familienmitglieder stünden noch unter Hausarrest. Wie er entkam, sagte Wine nicht.

