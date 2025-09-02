Der polnische Präsident Karol Nawrocki (Archivfoto) (picture alliance / PAP / Marian Zubrzycki)

Im Vordergrund des Treffens stehen die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Polen ist ein wichtiger Verbündeter der von Russland überfallenen Ukraine und bietet rund einer Million Kriegsflüchtlingen Schutz. Der parteilose Historiker Nawrocki steht der rechtskonservativen Oppositionspartei PiS nahe und gilt als EU-Skeptiker. Zuletzt hatte der neue polnische Präsident sich mit anti-ukrainischer Stimmungsmache profiliert. So legte Nawrocki sein Veto gegen ein Gesetz ein, das die Zahlung von Kindergeld an Kriegsflüchtlinge verlängern sollte. Mit seinem Veto kappte Nawrocki auch die polnische Finanzierung für den Satelliten-Kommunikationsdienst Starlink in der Ukraine.

