Irans Präsident Massud Peseschkian (AFP / -)

Man sollte diese Chance nutzen, um das Land aus der aktuell schwierigen Lage herauszuführen, sagte Peseschkian laut der Nachrichtenagentur Isna. Solche Gelegenheiten würden sich nicht oft bieten. Peseschkian hatte sich stets für diplomatische Optionen stark gemacht, um den Krieg mit den USA zu beenden.

Wie die Regierung der Schweiz bekanntgab, soll das Rahmenabkommen am Freitag in einem Hotel in den Alpen nahe Luzern unterzeichnet werden. Dort sollen dann offenbar auch die Verhandlungen über die endgültige Ausgestaltung eines Friedensvertrags beginnen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.