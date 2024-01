Sergio Mattarella (AFP / FILIPPO MONTEFORTE)

In einer Zeremonie im Quirinalspalast in Rom, an der Ministerpräsidentin Meloni und führende Vertreter der jüdischen Gemeinde Italiens teilnahmen, bezeichnete Mattarella den Holocaust als das abscheulichste aller Verbrechen. Er erinnerte an die Mitschuld der Italiener an der Deportation von Juden während des Faschismus.

Im vergangenen Jahr wurden in Italien so viele antisemitische Vorfälle registriert wie noch nie, nämlich 454. 216 davon fallen in die letzten drei Monate des Jahres 2023, also in die Zeit nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Im gesamten Vorjahr wurden 241 Vorfälle gemeldet. Die Zahlen gehen auf die Beobachtungsstelle für Antisemitismus in Italien zurück.

