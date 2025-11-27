Diplomatie
Präsident Ramaphosa reagiert empört Ankündigung Trumps, Südafrika nicht zum nächsten G20-Gipfel in Miami einzuladen

Der südafrikanische Präsident Ramaphosa hat mit Empörung auf die Ankündigung von US-Präsident Trump reagiert, Südafrika nicht zum G20-Gipfel im kommenden Jahr einzuladen.

    Ramaphosa im dunklen Jackett sitzt am Präsidiumstisch und spricht in ein Mikrofon.
    Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa (Thomas Mukoya / Reuters / dpa )
    Sein Land sei ein souveräner, demokratischer Staat und aus eigenem Recht Mitglied der G20, teilte Ramaphosa mit. Er sprach von Beleidigungen und einer Bestrafung. Die Vorwürfe Trumps beruhten auf Fehlinformationen und Verzerrungen, kritisierte Ramaphosa.
    Trump hatte seine Entscheidung damit begründet, dass es in Südafrika einen Genozid an weißen Farmern gebe. Die US-Regierung hatte mit derselben Begründung bereits die Teilnahme am vergangenen G20-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg abgesagt. Für die Behauptungen Trumps gibt es keine Belege.
