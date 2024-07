Kais Saied wurde 2019 zum Präsidenten Tunesiens gewählt. Nun will er für eine zweite Amtszeit kandidieren. (Getty Images / Kevin Dietsch)

Er werde bei der Wahl Anfang Oktober erneut kandidieren, sagte Saied in einem Video auf Facebook. Saied war 2019 ins Amt gewählt worden. Zwei Jahre später löste er das Parlament auf und begann per Dekret zu regieren. Die Opposition bezeichnete dies als Staatsstreich. Sie wirft dem Präsidenten vor, Druck auf die Justiz auszuüben, damit diese gegen seine Rivalen vorgeht. Viele Spitzenvertreter von Oppositionsparteien in Tunesien wurden inhaftiert.

