Der ukrainische Präsident Selenskyj appelliert an den Verteidigungswillen der Bevölkerung (Archivfoto). (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, die Ukraine müsse ihre weitreichenden Schläge gegen Russland fortsetzen. Die Angriffe gegen russische Flugplätze, Ölraffinerien und Logistikeinrichtungen seien besonders wirkungsvoll.

Der Krieg müsse in das Land des Aggressors zurückkehren. Selenskyj bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Forderung an die westlichen Partner, die der Ukraine zur Verfügung gestellten Marschflugkörper und Raketen für Attacken gegen Ziele in Russland verwenden zu dürfen.

Das ukrainische Militär war zuletzt mit Kampfdrohnen aus eigener Produktion mehrfach gegen russisches Staatsgebiet vorgegangen. Drohnenangriffe setzten mehrere Treibstofflager in Brand - so etwa im Gebiet Rostow. Die russischen Behörden bestätigten die militärischen Aktionen der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.