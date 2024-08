Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht die Grenzregion Sumy. (AP)

Von dort waren ukrainische Truppen vor mehr als zwei Wochen nach Russland vorgedrungen. Selenskyj sprach davon, dass ein weiterer Ort im Gebiet Kursk eingenommen worden sei.

Zuletzt hatten die russischen Behörden erklärt, Militäreinheiten hätten das Eindringen einer ukrainischen Aufklärungstruppe in das russische Gebiet Brjansk nordwestlich der Region Kursk verhindert. Zugleich wurde mitgeteilt, dass aus den gefährdeten russischen Regionen an der Grenze zur Ukraine weitere 115.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden seien. Auch war die Rede von einem ukrainischen Drohnenagriff in der Region Wolgograd im Süden des Landes, bei dem eine Militäreinrichtung in Brand geraten sei. Dabei soll es keine Verletzten gegeben haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.