Russischer Angriffskrieg

Russlands Präsident Putin bei einer Pressekonferenz in St. Petersburg (picture alliance / Dmitri Lovetsky / AP via AP / Dmitri Lovetsky)

Als Vermittler kämen aber nur neutrale "Leute" infrage, denen man vertrauen könne, sagte Putin bei einem Treffen mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur, in St. Petersburg. Dabei zeigte er sich "verwundert" dass sein Plädoyer für den Ex-Kanzler Gerhard Schröder als Vermittler in Deutschland viel diskutiert worden sei.

Es gehe nicht darum, ob Schröder sein Freund sei oder nicht; der Ex-Kanzler sei ein Staatsmann, der für die Interessen Deutschlands eintrete und seine eigenen Positionen verteidige, sagte Putin bei dem Gespräch am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums. Wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine kritisierte er Deutschland und Europa als nicht neutral.

Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg wiederholte er außerdem seine Forderung nach einer vollständigen russischen Kontrolle über Donezk und Luhansk als Voraussetzung für einen Frieden. Ein Friedensvorschlag durch US-Präsident Trump könne die Basis für ein Abkommen mit der Ukraine sein, diese müsse aber noch überzeugt werden, sagte Putin weiter.

Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim und grenznahe Städte waren zuvor nach Angaben der dortigen Behörden ‌fünf Menschen ⁠getötet worden. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Stadt Boryspil im Landesinnern, eine Person wurde verletzt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.