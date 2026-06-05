Russischer Angriffskrieg

Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj (dpa / Pool Sputnik Kr / Gavriil Grigorov)

Kiew und Moskau als Ort für mögliche Unterredungen schloss Selenskyj indes aus und nannte als Alternativen die Schweiz, die Türkei oder einen der arabischen Staaten. Als ersten Schritt schlug er eine Waffenruhe entlang der jetzigen Frontlinie vor. Putin ging zunächst nicht direkt auf den Vorstoß ein. Auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg beharrte abermals auf seinen Forderungen nach einer vollständigen russischen Kontrolle über die ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk.

Am Rande der Veranstaltung brachte der Kreml-Chef zudem erneut eine Vermittlung durch US-Präsident Trump ins Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.