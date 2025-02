Russischer Krieg gegen die Ukraine

In der Ukraine gibt es wertvolle und seltene Erden und Lithium (Symbolbild) (imago / Pond5 Images )

Präsident Selenskyj gab in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters aber zu bedenken, dass viele der Vorkommen derzeit in russisch besetzten Gebieten lägen. Präsident Trump hatte zuletzt Interesse an Seltenen Erden in der Ukraine gezeigt. Die Mineralien werden zum Beispiel für die Luft- und Raumfahrt oder für die Herstellung von Batterien und Halbleitern benötigt. Dazu sagte Selenskyj, die US-Amerikaner hätten der Ukraine am meisten geholfen und sollten auch vorrangig am meisten verdienen. Trump stellte auf einer Pressekonferenz ein persönliches Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj in der kommenden Woche Aussicht.

