Dank an Deutschland: Der ukrainische Präsident Selenskyj. (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, man schätze Deutschlands Führungsrolle beim Schutz von Leben in der Ukraine. Damit helfe die Bundesrepublik auch, jenes Europa zu bewahren, in dem die Menschen in Frieden lebten und das Recht geachtet werde. Habeck hatte gestern unter anderem Hilfe beim Wiederaufbau des Landes und Investitionen deutscher Unternehmen in Aussicht gestellt. Er will heute ins benachbarte Moldau weiterreisen. Die Nacht hatte er nach Luftalarm teilweise in einem Luftschutzkeller verbracht.

Selensky nimmt heute an einer Sitzung des Nato-Ukraine-Rats per Videokonferenz teil. Dabei soll es unter anderem um die Frage gehen, ob der Ukraine kurzfristig weitere Luftverteidigungssystems zur Verfügung gestellt werden können. Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche die rasche Lieferung eines weiteren Systems vom Typ Patriot angekündigt.

