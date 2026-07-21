Generaloberst Oleksandr Syrskyj war seit Februar 2024 Oberkommandierender der Streitkräfte der Ukraine. (picture alliance / SvenSimon / Presidential Office of Ukraine)

Selenskyj würdigte die militärischen Verdienste des scheidenden Generals, ging jedoch nicht auf die Hintergründe der Abberufung ein. In der vergangenen Woche hatte Selenskyj bereits Verteidigungsminister Fedorow entlassen, der anschließend seinen Konflikt mit dem noch zu Sowjetzeiten ausgebildeten General Syrskyj öffentlich machte. Dabei ging es maßgeblich um einen Richtungsstreit in der Kriegsführung. Die Absetzung von Fedorow hatte zu anhaltenden Protesten in Kiew und anderen Städten geführt. Viele Demonstranten erklärten, Fedorow habe der Ukraine mit seiner Drohnenkriegsführung deutliche Vorteile auf dem Schlachtfeld verschafft. Selenskyj erklärte, er habe dem ehemaligen Verteidigungsminister eine neue Führungsposition angeboten.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.