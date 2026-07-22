Generaloberst Oleksandr Syrskyj war seit Februar 2024 Oberkommandierender der Streitkräfte der Ukraine. (picture alliance / SvenSimon / Presidential Office of Ukraine)

Selenskyj würdigte dessen militärische Verdienste, ging jedoch nicht auf die Hintergründe der Abberufung ein. Neuer Oberbefehlshaber wird Mychajlo Drapatyj. Dieser hatte das Heer bereits bis Sommer 2025 geleitet, nach einem russischen Angriff auf einen Truppenübungsplatz mit zwölf Toten jedoch seinen Rücktritt erklärt.

Vergangene Woche hatte Selenskyj bereits Verteidigungsminister Fedorow entlassen. Dabei ging es maßgeblich um einen Richtungsstreit in der Kriegsführung.

Die Absetzung von Fedorow hatte zu anhaltenden Protesten gegen Selenskyj in Kiew und anderen Städten geführt. Viele Demonstranten erklärten, Fedorow habe der Ukraine mit seiner Drohnenkriegsführung deutliche Vorteile auf dem Schlachtfeld verschafft. Der Präsident erklärte, er habe dem ehemaligen Verteidigungsminister eine neue Führungsposition angeboten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.