Die Ukraine müsse sich mehr auf Sicherheitsthemen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitstruppen und diplomatische Verhandlungen konzentrieren, teilte Selenskyj mit.
Der vorherige Stabschef Jermak galt als enger Vertrauter des Präsidenten. Er trat im November im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen im Energiesektor zurück. Jermak hatte in den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des russischen Angriffskriegs eine zentrale Rolle gespielt.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.