Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

In seiner täglichen Videoansprache sagte er, die Maßnahme solle die Unabhängigkeit der Einrichtungen garantieren und auf die Sorgen der Demonstranten antworten. Damit reagierte der Präsident auf die Kritik an einem Gesetz, das das Parlament zuvor im Eiltempo verabschiedet hatte. Dieses unterstellt die wichtigsten Antikorruptionsbehörden der Generalstaatsanwaltschaft. Selenskyj hatte die Entscheidung mit der Bekämpfung von russischem Einfluss begründet.

Am Abend demonstrierten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erneut tausende Menschen gegen die Parlamentsentscheidung. Auch im Ausland hatte das Gesetz für Kritik gesorgt. Bundesaußenminister Wadephul warnte, dass dadurch der Weg des Landes in die EU belastet werde. Auch die EU-Kommission äußerte Bedenken.

