Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Er erwarte für die kommende Woche Ergebnisse im Hinblick auf ein künftiges Treffen zwischen beiden Seiten. Präsidialamtschef Jermak schrieb auf der Plattform X, er habe mit dem Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Waltz, über die nächsten Schritte zu einem gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine gesprochen. In Kürze sei ein Treffen von amerikanischen und ukrainischen Regierungsvertretern geplant.

Der Eklat im Oval Office in der vergangenen Woche hatte die Spannungen zwischen Washington und Kiew verschärft. In seiner Rede an die Nation hatte US-Präsident Trump vergangene Nacht wieder versöhnlichere Töne angeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.