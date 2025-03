Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht in seiner täglichen Videoansprache von einer "positiven Entwicklung" in der Zusammenarbeit mit den USA. Er erwarte für die kommende Woche Ergebnisse im Hinblick auf ein künftiges Treffen zwischen beiden Seiten. US-Sicherheitsberater Waltz bestätigte die gegenseitige Annäherung. Man bewege sich in die richtige Richtung, sagte er im Sender Fox News. Aktuell spreche man mit den Ukrainern über "einen Ort, ein Datum, ein Verhandlungsteam". Es gehe auch um vertrauensbildende Maßnahmen, die der russischen Seite vorgelegt werden könnten, sagte der Sicherheitsberater des US-Präsidenten.

Der Eklat im Oval Office in der vergangenen Woche hatte die Spannungen zwischen Washington und Kiew verschärft. In seiner Rede an die Nation hatte US-Präsident Trump vergangene Nacht wieder versöhnlichere Töne angeschlagen.

