Nach russischen Angriffen

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Präsident Selenskyj teilte mit, die Ukraine habe Gasförderanlagen in der russischen Region Orenburg - mehr als 1.500 Kilometer von der Grenze entfernt - angegriffen. In der Nacht hatte Russland nach ukrainischen Angaben mehr als 200 Drohnen eingesetzt. Angriffe wurden unter anderem aus Kiew, Saporischschja, Dnipro und Cherson gemeldet.

Die seit Samstag geltende Waffenruhe war in der Nacht zu Dienstag ausgelaufen. Während der befristeten Feuerpause waren nur wenige Luftangriffe gemeldet worden. Entlang der Frontlinie gab es aber weiterhin Beschuss.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.