Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt Belarus vor einer Kriegsbeteiligung an der Seite Russlands (Archivbild). (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Er gehe davon aus, dass Moskau erneut versuche, seinen Verbündeten in den Krieg hineinzuziehen, schrieb Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Die Führung in Minsk müsse wissen, dass dies ein Fehler wäre, der Folgen habe, drohte Selenskyj. Die Ukraine sei dazu bereit, ihr Hoheitsgebiet und ihre Unabhängigkeit gegen jeden Angreifer zu verteidigen.

Belarus habe Geheimdienstinformationen zufolge im Grenzgebiet zur Ukraine mit dem Ausbau von Straßen und der Errichtung von Artilleriestellungen begonnen, erklärte Selenskyj unter Berufung auf den ukrainischen Oberbefehlshaber.

Am Beginn des Krieges im Februar 2022 war die russische Armee auch von belarussischem Territorium aus in die Ukraine einmarschiert.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.