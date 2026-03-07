Der ukrainische Präsidenten Selenskyj warnt vor einer russischen Frühjahrsoffensive (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)

Diese werde gerade vorbereitet und es sei wichtig, dass die Verteidigungspositionen ausgebaut und die ukrainischen Soldaten gut ausgerüstet seien , sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Zuvor hatte Selenskyj eigenen Angaben zufolge mehrere Kommandopunkte der Ukrainer in der Region Donezk besucht, Soldaten ausgezeichnet und sich von den Offizieren ein Lagebild geben lassen. Die Region Donezk ist schwer umkämpft, die Ukrainer halten noch etwa ein Fünftel des Territoriums.

Nach längerer Pause verhandeln Moskau und Kiew inzwischen wieder über einen Weg zur Beendigung des Kriegs. Russland fordert dabei für ein Ende der seit mehr als vier Jahre andauernden Kampfhandlungen den Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus Donezk. Kiew lehnt diese Forderung ab.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.