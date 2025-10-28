Eine ukrainische Drohne (Archivbild). (Uncredited / ukrin / dpa / Uncredited)

Mit dem Oberkommando der ukrainischen Armee seien Angriffsziele bis Ende des Jahres besprochen worden, teilte Selenskyj in einer Videobotschaft mit. Die Fähigkeiten für weitreichende Angriffe seien Bestandteil der ukrainischen Unabhängigkeit und Garantie des Friedens, so der ukrainische Präsident.

Seine Armee hatte in der Nacht auf Montag Ziele in Russland aus der Luft angegriffen. Betroffen waren nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mehrere Regionen vor allem im Süden und Westen des Landes, darunter die Hauptstadt Moskau. Russland seinerseits versucht in der Region Donezk weiter vorzurücken. Im Fokus steht dabei die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk.

