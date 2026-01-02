Der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine, Mychajlo Fedorow, soll neuer Verteidigungsminister werden. (Hanna Arhirova / AP / dpa)

Neuer Verteidigungsminister soll der stellvertretende Regierungschef Fedorow werden, erklärte Selenskyj in einer Video-Ansprache. Der 34-jährige leitet seit 2019 das Ministerium für Digitale Transformation und ist für das Drohnenprogramm verantwortlich. Der bisherige Amtsinhaber Schmyhal soll demnach einen anderen Regierungsposten übernehmen. Er war erst im vergangenen Sommer als Regierungschef entlassen worden.

Zuvor hatte Selenskyj den bisherigen Chef des Militärgeheimdienstes Budanow zu seinem neuen Stabschef ernannt. Die Ukraine müsse sich mehr auf Sicherheitsthemen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sowie diplomatische Verhandlungen konzentrieren, teilte Selenskyj zur Begründung mit. Der vorherige Stabschef Jermak, ein enger Vertrauter des Präsidenten, war im November im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen im Energiesektor zurückgetreten. Neuer Militärgeheimdienstchef wird nach Selenskyjs Angaben der bisherige Leiter des Auslandsgeheimdienstes, Iwaschtschenko.

