Mit Hilfe dieser Technik würden Drohen auf die ukrainische Bevölkerung gelenkt, sagte er. Selenskyj forderte den belarussischen Machthaber Lukaschenko auf, die Einrichtungen innerhalb einer Woche zu entfernen. Ansonsten würden die Ukrainer dies tun, drohte Selenskyj in Kiew.
Belarus gilt als Russlands engster Verbündeter. Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch von belarussischem Gebiet in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.