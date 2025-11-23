Das teilte Präsident Tinubu mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Besucher eines Gottesdienstes waren am Dienstag bei einem Angriff auf eine Pfingstkirche verschleppt worden.
Wie zuvor bekannt wurde, gelang 50 aus einem katholischen Internat entführten Schülern die Flucht. Das teilte die Christliche Vereinigung Nigerias mit, die die Schule betreibt. Papst Leo forderte die sofortige Freilassung aller 300 Kinder.
Nigeria wird immer wieder von Überfällen bewaffneter Gruppen heimgesucht, die Menschen entführen und Lösegeld erpressen wollen.
