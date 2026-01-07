Sicherheit

US-Präsident Trump bekennt sich zur NATO. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

In einer Mitteilung auf seiner privaten Kommunikationsplattform schrieb Trump, die USA würden das transatlantische Verteidigungsbündnis immer unterstützen. Zugleich hegte er aber Zweifel, dass die Bündnispartner umgekehrt bei Bedarf hinter den USA stünden. Trump betonte, Russland und China würden die NATO nur so lange fürchten, wie die Vereinigten Staaten Mitglied seien.

Zuletzt hatten die Spannungen in der Allianz zugenommen. Die USA beanspruchen die Insel Grönland und drohen mit einer militärischen Intervention. Die Insel gehört zum NATO-Land Dänemark. Ministerpräsidentin Frederiksen hatte für den Fall einer Annexion Grönlands vor dem Ende der NATO gewarnt.

