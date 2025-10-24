Der kanadische Premierminister Carney (AP / Arlyn McAdorey)

Sein Land sei bereit, die Gespäche jederzeit wieder aufzunehmen, erklärte er in Ottawa. Carney betonte, die Verhandlungsführer beider Länder hätten in den vergangenen Wochen Fortschritte erzielt. US-Präsident Trump hatte die Handelsgespräche seiner Regierung zuvor für beendet erklärt. Er warf Kanada vor, in einer Werbekampagne gegen die derzeit bestehenden amerikanischen Zölle Zitate des früheren amerikanischen Präsidenten Reagan verfälscht zu haben.

In dem Fernsehspot kritisiert der Republikaner Reagan Zölle auf ausländische Waren und warnt davor, dass diese zu Arbeitsplatzverlusten und Handelskriegen führen. Verwendet wurden dafür Aufnahmen aus einer Rede von 1987.

