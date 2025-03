Proteste gegen den Gazakrieg an der Columbia University (Stefan Jeremiah/FR171756 AP/AP/dpa)

Auf seiner Onlineplattform Truth Social schrieb er, die Maßnahme betreffe auch Schulen und alle anderen Bildungseinrichtungen in den USA. Aufwiegler werde man verhaften oder im Falle einer anderen Staatsangehörigkeit des Landes verweisen.

Im vergangenen Jahr hatte es an mehreren Universitäten in den USA als Reaktion auf den Gazakrieg israelfeindliche Proteste gegeben. Die neue US-Regierung wirft unter anderem der Columbia University in New York vor, beim Schutz jüdischer Studenten versagt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.