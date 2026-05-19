Donald Trump (picture alliance / abaca / Aaron Schwartz)

Trump erklärte auf seiner Plattform "Truth Social", die Verbündeten aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien hätten ihn gebeten, abzuwarten, damit ernsthafte Verhandlungen stattfinden könnten. Das US-Militär ⁠sei aber angewiesen, in voller Kampfbereitschaft zu bleiben. Trump drohte Teheran erneut mit Angriffen, sollte kein - aus seiner Sicht - akzeptables Abkommen erzielt werden können. Bislang war nicht bekannt, dass die USA für morgen neue Angriffe gegen den Iran planen. Trump hat mit Blick auf eine Friedensvereinbarung wiederholt erklärt, die Zeit für das iranische Regime laufe ab.

Das Außenministerium in Teheran teilte gestern mit, eine Antwort auf die jüngsten US-Vorschläge für ein Abkommen übermittelt zu haben. Details wurden nicht genannt. Zu den Streitpunkten gehören das Atomprogramm des Iran ​sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus. Der Iran fordert ein Ende des Krieges an allen Fronten, den Libanon eingeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.