Die Rede wurde von USA-Sprechchören der Republikaner im Kongress begleitet, die sich immer wieder applaudierend von ihren Sitzen erhoben.
Für Jubel unter den Anwesenden sorgte auch der Auftritt der US-Eishockey-Mannschaft der Männer, die bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen hatte. Die Mannschaft der Frauen hatte die Einladung unter Verweis auf anderweitige Verpflichtungen ausgeschlagen.
Im November sind die Zwischenwahlen zum Kongress, die als wichtiger Stimmungstest für Trump gelten. Zuletzt war der US-Präsiden innenpolitisch zunehmend unter Druck geraten - sowohl wegen seiner aggressiven Zollpolitik als auch wegen seiner Abschiebe-Politik mit brutalen Razzien.
Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.