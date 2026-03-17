US-Druck auf Havanna

Die kubanische Küste liegt etwa 150 Kilometer von der Südspitze Floridas entfernt. (picture alliance/imageBROKER/jose hernandez antona)

Trump erklärte, er glaube, dass er die Ehre haben werde, Kuba zu übernehmen. Er könnte damit machen, was er wolle. Kuba sei eine sehr geschwächte Nation.

In Kuba war gestern zum dritten Mal innerhalb weniger Monate das veraltete Stromnetz zusammengebrochen. Die Regierung in Havanna macht für die Probleme auch die Energieblockade durch die USA verantwortlich. Trump hatte Strafzölle gegen jedes Land angedroht, das Öl an Kuba liefert.

Als Bedingung für eine Aufhebung der Sanktionen fordert Washington unter anderem, dass das kubanische Regime Schritte in Richtung einer politischen und wirtschaftlichen Liberalisierung unternimmt und politische Gefangene freilässt.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.