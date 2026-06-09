Straße von Hormus

Ein US-Kampfhubschrauber vom Typ Apache (Archivfoto) (dpa / picture-alliance / Jeon Heon-Kyun)

Nach Angaben von Trump wurde die Maschine auf einem Patrouillen-Flug abgeschossen. Er drohte mit einer Reaktion. Details nannte Trump nicht. Das Regime in Teheran äußerte sich bislang nicht. Iranische Staatsmedien berichteten über den Absturz, ohne Hintergründe zu nennen.

Laut US-Militär war der Hubschrauber gestern nahe der Küste des Oman abgestürzt. Die beiden Piloten seien rasch gerettet worden und befänden sich in einem stabilen Zustand. Zuvor hatte die "New York Times" über den Absturz berichtet.

Trump hatte wiederholt Erwartungen auf eine baldige Einigung in den Friedensgesprächen mit dem Iran geschürt. Der iranische UNO-Botschafter erklärte, ein Abschluss sei bis Ende Juni möglich.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.