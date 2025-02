Washington

Donald Trump während einer Verhandlung vor einem Gericht in New York (Archivbild) (Imago / USA TODAY Network / JUSTIN LANE)

Er erklärte auf seiner Online-Plattform "Truth Social", das Vertrauen müsse wiederhergestellt werden. Amerikas goldenes Zeitalter müsse ein faires Justizsystem haben. Das beginne heute. Trump wirft der Regierung von Präsident Biden vor, das Justizministerium für politische Zwecke missbraucht zu haben. Damit bezieht er sich vor allem auf die gegen ihn geführten Ermittlungen und erhobenen Anklagen, unter anderem zu seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021.

Seit Trumps Amtsantritt hat das Justizministerium bereits eine Reihe von Mitarbeitern entlassen, die an der Strafverfolgung des Republikaners beteiligt waren. Die Bundesanwälte in den USA sind die obersten Strafverfolgungsbeamten der Regierung in jedem Bezirk. Sie sind formal dem Justizministerium unterstellt.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.