Trump will offenbar sofort mit Massenabschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung beginnen. (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichteten, seien schon ab Dienstag in Chicago mehrtägige Razzien geplant. In einem Interview mit dem Sender NBC News sagte Trump, dass Massenabschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung für ihn höchste Priorität hätten.

Die größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA durchzuführen, war ein zentrales Wahlversprechen des Republikaners. Trump soll morgen als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.