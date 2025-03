Der amerikanische Präsident Trump ordnete eine entsprechende Untersuchung an. Der US-Handelsberater Navarro erklärte in Washington, die USA wollten dem Vorgehen großer Exporteure wie Deutschland, Kanada, oder Brasilien entgegenwirken. Diese brächten Holz zu Dumpingpreisen auf den US-Markt, was sowohl den wirtschaftlichen Wohlstand der Amerikaner als auch die nationale Sicherheit beeinträchtige. Mit dieser Begründung hatte Trump bereits Einfuhrzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.