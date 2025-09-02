US-Präsident Trump kündigt die Verlegung des Hauptquartiers für Weltraum-Verteidigung an. (AP / Mark Schiefelbein)

Zur Begründung sagte Trump im Weißen Haus in Washington, Experten hielten den Standort für besonders geeignet. Der Präsident macht mit seiner Entscheidung eine Maßnahme der vorherigen Regierung rückgängig. Alabama wird im Gegensatz zu Colorado von den Republikanern regiert.

Verteidigungsbeamte schätzen, dass die Verlegung des Standorts Hunderte Millionen Dollar kosten und drei bis vier Jahre dauern könnte. Das Space Command, das 2019 unter der ersten Trump-Regierung gegründet wurde, ist für militärische Operationen außerhalb der Erdatmosphäre und für die Verteidigung von US-Satelliten zuständig.

