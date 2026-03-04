Krieg in Nahost

Die Straße von Hormus zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. (picture alliance / dpa / Farshid-M. Bina)

Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, falls erforderlich werde auch die US-Marine zum Einsatz kommen, um Tanker durch die Meerenge zu eskortieren. Er habe außerdem veranlasst, dass Reedereien mehr Garantien und Risikoversicherungen für den Seehandel in der Region angeboten würden. Zuvor hatte der Iran gedroht, passierende Schiffe in Brand zu setzen.

Die Straße von Hormus zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit, sie verbindet wichtige Ölförderländer mit den Weltmeeren. Der Krieg in der Region sorgt für Unruhe an den Energiemärkten. Die Preise für Öl und Gas sind bereits deutlich gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.