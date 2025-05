US-Präsident Donald Trump vor dem Weißem Haus (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Er kündigte auf seiner Onlineplattform "Truth Social" an, eine sogenannte "Meistbegünstigungspolitik" einzuführen. Diese sieht vor, die von den Krankenversicherungen an die Hersteller gezahlten Erstattungspreise an den niedrigsten Preis wohlhabender Vergleichsländer zu koppeln. Trump schrieb, er erwarte dadurch eine rasche Senkung von 30 bis 80 Prozent.

Die Preise von Medikamenten sind in den USA ein wichtiges Thema. Sie sind im internationalen Vergleich meist deutlich höher, da es dort bislang keine staatliche Preisregulierung für alle Medikamente gibt.

Die hohen Preise waren bereits eines der zentralen Themen von Trumps Amtsvorgänger Biden. Dieser hatte im Jahr 2022 die öffentliche Krankenversicherung "Medicare" befugt, mit den Pharmakonzernen über bestimmte Medikamentenpreise zu verhandeln.

